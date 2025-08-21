Skip to Main content
BSG Lounge
Online Ordering
BSG Coffee & Cocktails Lounge
Bottle Shop Grafton
Online Ordering
MENU
BSG Lounge
Grafton
Food
Apple Fritter
$4.50
Bagels
$2.90
Breakfast Build Your Own Sandwhich
$10.00
Chocolate Chip Cookies
$4.50
Coffee Cake
$4.75
Donuts
$3.75
Marshmallow Fudge Brownie
$2.50
Double Chocolate Brownie
$2.50
Cookie Brownie
$2.50
Muffins
$4.30
Scones
$4.25
Jumbo Scones
$7.00
Chunky Crispy Treats
$5.00
Cinnamon Rolls
$4.75
Chocolate Croissant
$3.50
Savory Croissants
$0
7 Layer Bars
$5.50
Spicy BSG
$12.00
Eye Opener
$12.00
New Style
$10.00
Breakfast Build Your Own Sandwhich
$10.00
$10.00
House Quiche
$12.00
Avocado Toast
$8.00
Avocado Bagel
$8.00
Italian Melt
$15.00
Turkey Press
$15.00
Spicy Chicken
$15.00
Ham and Brie
$15.00
BSG Chicken Salad
$15.00
Harvest Turkey
$15.00
Mediterranean Salad
$12.00
Club Chef Salad
$12.00
Caprese Flatbread
$12.00
Pub Pep Flatbread
$15.00
Spicy Chicken Flatbread
$15.00
NA Beverages
Apple Juice
$3.00
Arizona Green Tea
$1.25
Arizona Mucho Mango
$1.25
Arizona Sweet Tea
$1.25
Bottled Water
$2.50
Calypso Lemonade
$0
Fresh Squeezed Orange Juice
$0
Cola
$3.00
Cranberry
$3.00
Diet Cola
$3.00
Ginger Ale
$3.00
Ginger Beer
$3.50
Grapefruit Juice
$3.25
Iced Tea
$3.50
Lemonade
$3.00
Lemon-Lime
$3.00
Lemon Shakeup
$0
Liquid Death Blueberry Buzzsaw
$4.25
Liquid Death Sparkling Water
$4.25
Liquid Death Mountain Water
$4.25
Milk
$3.00
Once Upon A Coconut
$3.75
Orange
$3.00
Pineapple
$3.00
Red Bull
$3.50
Red Bull Sugar Free
$3.50
Root Beer
$3.50
Seltzer
$2.50
Squirt
$3.00
Tonic
$2.50
Coffee & Tea
Coffee - Black
$0
Espresso
$0
Red Eye
$0
Americano
$0
Macchiato
$0
Cappuccino
$0
Latte
$0
Cafe Mocha
$0
Vennture Nitro Cold Brew
$0
Vennture Cold Brew
$0
Brown Sugar Oatmilk Cold Brew
$0
20oz CB Flight
$0
Hot Tea
$0
Iced Tea
$0
Chai Tea Latte
$0
Peach Chai Lemonade
$0
Matcha Latte
$0
Lemonade
$3.00
Lemonade Spritz
$4.25
Italian Soda
$0
Hot Chocolate
$0
Kids Cup - 8oz
$2.75
Hot Apple Cider
$0
Steamer
$0
drink of the week
$0
vennture weather patterns beans bag
$4.50
Rose white mocha
$0
Blackberry cheesecake LATTE
$0
Honey lavender latte
$0
Raspberry matcha
$0
Blood orange lemonade spritz
$0
Lavender london fog
$0
mint cold brew
$0
Cookie Butter Oat Latte
$0
Black Cherry Limeade Spritz
$0
Mango Matcha Lemonade
$0
Coconut Cream Cold Brew
$0
Spicy Peach Chai
$0
Energy Chargers & Smoothies
Sunset Skies Charger
$8.75
Citrus Splash Charger
$8.75
Beach Day Charger
$8.75
Coco-berry Blast Charger
$8.75
Build Your Own Charger
$7.25
Berry Blast Smoothie
$6.25
Tropical Twist Smoothie
$6.25
Bottle Shop
Milwaukee County Stout
$12.00
Event Tickets
Comedy Show October 9th
$25.00
BSG Lounge Locations and Hours
Bottle Shop Grafton
(262) 204-8488
1237 12th Avenue, Grafton, WI 53024
Closed
•
Opens Thursday at 9AM
All hours
BSG Coffee & Cocktails Lounge
(262) 421-8297
1307 Wisconsin Ave, Grafton, WI 53024
Open now
•
Closes at 12AM
All hours
