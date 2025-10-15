BSG Coffee & Cocktails Lounge
Food Menu
Food
Apple Fritter$4.50
Bagels$2.90
Breakfast Build Your Own Sandwhich$10.00
Cookie Pack$2.75
Coffee Cake$4.75
Donuts$3.75
Muffins$4.30
Scones$4.25
Blueberry Crumb Bar$4.50
4 Bar Pack$4.50
Spicy BSG
Bacon, Breakfast Sausage, Egg, Pepper Jack Cheese, Tricolor Pepperazzi, Chipotle Aioli, On Turano Rosemary Ciabatta$12.00
Eye Opener
Sweet Slice Ham, Egg, Swiss, Honey Mustard, On a Croissant Roll$12.00
New Style
Avocado Spread, Feta Cheese, Hot Honey, Red Pepper Flakes, On Turano Panini Wheat Toast Add Hard Boiled Egg $2$10.00
Avocado Toast$8.00
Avocado Bagel$8.00
Italian Melt
Thick Cut Pepperoni, Sweet Slice Ham, Provolone Cheese, Hot Honey, Arugula, Roasted Tomato, Olive Tapenade, On Turano Ciabatta Rustica$15.00
Turkey Press
Ovengold Turkey Breast, Cheddar Cheese, Bacon, Honey Mustard, Mayo, On Turano Ciabatta Rustica$15.00
Spicy Chicken
FireSmith Flame Grilled Chicken Breast, Pepper Jack Cheese, Arugula, Roasted Tomato, Chipotle Aioli, On Turano Ciabatta Rustica$15.00
Ham and Brie
Sweet Slice Ham, Double Cream Brie Cheese, Sour Cherry Spread, Honey Mustard, Arugula, On Turano Hearth Sub Roll$15.00
BSG Chicken Salad
FireSmith Grilled Chicken Breast, Mayo, Sour Cream, Celery, Scallions, Pecans, Purple Grapes, Arugula, Balsamic Glaze, On Croissant$15.00
Harvest Turkey
Ovengold Turkey Breast, Feta Cheese, Arugula, Roasted Tomato, Shaved Cucumber, Shredded Carrot, Fig Spread, On Turano Hearth Sub Roll$15.00
colossal BSG Pretzel n beer cheese$18.00
Mediterranean Salad
Feta Crumble, Shaved Cucumber, Roasted Tomato, Calamata Olive, Roasted Chickpeas, Spring Mix Served with a Side of Turano Rustic Pane and Choice of Dressing$12.00
Club Chef Salad
Cheddar Cheese, Cucumber, Shredded Carrot, Scallions, Roasted Tomato, Spring Mix Served with a Side of Turano Rustic Pane and Choice of Dressing$12.00
Caprese Flatbread
Mozzarella and Provolone Shreds, Roasted tomato, Arugula, Basil Pesto Drizzle, Bianco Base, Pinsa Flatbread$12.00
Pub Pep Flatbread$15.00
Spicy Chicken Flatbread$15.00
NA Beverages
NA Beverages
Apple Juice$3.00
Arizona Green Tea$1.25
Arizona Mucho Mango$1.25
Arizona Sweet Tea$1.25
Bottled Water$2.50
Calypso Lemonade$3.50
Fresh Squeezed Orange Juice$5.00
Cola$3.00
Cranberry$3.00
Diet Cola$3.00
Ginger Ale$3.00
Ginger Beer$3.50
Grapefruit Juice$3.25
Iced Tea$3.50
Lemonade$3.00
Lemon-Lime$3.00
Lemon Shakeup$5.50
Liquid Death Blueberry Buzzsaw$4.25
Liquid Death Sparkling Water$4.25
Liquid Death Mountain Water$4.25
Milk$3.00
Once Upon A Coconut$3.75
Pineapple$3.00
Red Bull$3.50
Red Bull Sugar Free$3.50
Root Beer$3.50
Seltzer$2.50
Squirt$3.00
Tonic$2.50
Coffee & Tea
Coffee - Black$2.75
Espresso$2.50
Red Eye$3.85
Americano$3.50
Macchiato$4.00
Cappuccino$4.25
Latte$4.55
Cafe Mocha$3.75
Vennture Nitro Cold Brew$5.25
Vennture Cold Brew$3.50
Brown Sugar Oatmilk Cold Brew$4.65
20oz CB Flight$6.25
Hot Tea$3.35
Iced Tea$3.35
Chai Tea Latte$4.75
Peach Chai Lemonade$3.75
Matcha Latte$4.85
Lemonade$3.00
Lemonade Spritz$4.25
Italian Soda$3.50
Hot Chocolate$3.75
Kids Cup - 8oz$2.75
Hot Apple Cider$3.35
Steamer$3.17
drink of the week$5.80
pumpkin pie latte$6.55
caramel apple butter chai$5.90
maple cinnamon bun latte$6.25
salted caramel matcha$5.80
brown sugar cider$4.85